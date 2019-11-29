У Новому Роздолі знову сталася аварія на теплотрасі

У місті Новий Розділ на Львівщині, де на місяць пізніше розпочали опалювальний сезон, виникла аварійна ситуація на тепловій мережі діаметром 600 мм.

Про це повідомила пресслужба Львівської міської ради.

“У Новому Роздолі виникла чергова аварія на тепломережі. Місто звернулось до Львова по допомогу. Зранку бригади ЛМКП «Львівтеплоенерго» виїхали у Новий Розділ для допомоги в пошуках місця пориву і ліквідації пошкоджень на трубопроводах”,- йдеться у повідомленні.

Як розповіла заступник міського голови Львова Ірина Маруняк, незважаючи на порив у мережі, тепло до помешкань у Новому Роздолі подавалось до ранку. Після локалізації місця пориву, буде перекрито подачу тепла до будинків, які отримують теплопостачання по пошкодженій тепловій мережі. Після проведення ремонтних робіт подачу тепла буде відновлено. Ремонтні бригади „Львівтеплоенерго“ допоможуть оперативно виконати всі роботи, щоб мешканці не відчули незручностей.

Як повідомляв Укрінформ, обігрівати Новий Розділ почали лише наприкінці минулого тижня.

Опалювальний сезон у Новому Роздолі та Новояворівську був зірваний через бездіяльність управителя ТЕЦ — приватної компанії “Гарант Енергія М”, призначеної АРМА після арешту теплоцентралей, що належали братам Дубневичам. На ТЕЦ було частково демонтоване обладнання, вкрай зношені трубопроводи загрожують численними поривами, які й виникають із перших днів подачі тепла. Як заявив новий управитель обидвох ТЕЦ — компанія “Нафтогаз Тепло”, після завершення опалювального сезону буде проведено заміну трубопроводів.

Фото: city-adm.lviv.ua