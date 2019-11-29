Газета "День" у Чернігові презентувала книгу "День вдячності"

У конференц-залі Чернігівської обласної ради відбулася презентація книги "День вдячності", виданої у рамках проєкту "Бібліотека газети "День".

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Наша книга від такого ніби звичайного людського переживання підіймається до певних історичних прикладів і узагальнень. Усе це - заради відновлення моральних координат здорового суспільства, яке не мислиме без вдячності. Історія, якщо нею правильно користуватися, може допомогти народу зміцніти", - наголосила головний редактор газети "День", автор ідеї, передмови та редактор книги Лариса Івшина.

Розповідаючи про нове видання, вона відзначила, що книга має на меті допомогти українцям зрозуміти, як вибратися зі скрути, в якій нині опинилися держава і суспільство.

Газета "День" презентувала в Чернігові книгу. Фото: Наталія Потапчук / Укрінформ

"Вдячність - це потужний інтелектуальний важіль, який може змінити духовну ситуацію в суспільстві. Якщо ми визнаємо, що ми вдячні нашим далеким предкам, людям з інших країн і сучасникам, то це буде ознакою нашої сили, яка дозволяє позбуватися комплексу меншовартості", - сказав автор статей та один з упорядників книги Ігор Сюндюков.

Столичні гості розповіли, що видання присвячене знаменитим і маловідомим постатям різних часів, які своїми поглядами, діяльністю, активною життєвою позицією грали значну роль у збереженні національної ідентичності українців, розбудові української державності, так чи інакше впливали на історію України, були небайдужими до її долі, створювали образ України у світовій культурі.

До книги увійшли нариси про 35 керівників держав, політиків, воєначальників, науковців та публіцистів, діячів культури та мистецтва, життя й діяльність яких свого часу були пов’язані з Україною. Серед них - Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Адам Міцкевич, Гарет Джонс, Фрітьоф Нансен, Джеймс Мейс, Джон Маккейн, Андрій Сахаров, Михайло Горбачов, Валерія Новодворська, Єжи Гедройц та інші, менш відомі загалу особистості.

Книга "День вдячності" вийшла у видавництві "Українська прес-група", її обсяг - 568 сторінок. Подарунковий екземпляр доповнено м'яким оксамитовим футляром фіолетового кольору та оздоблено витонченими закладками.

Презентація проходила у форматі "круглого столу". У заході взяло участь понад 100 осіб - викладачі та студенти чернігівських вишів, працівники закладів культури, представники громадських організацій, письменники, журналісти.