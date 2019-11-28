На Івано-Франківщині - новий прокурор: що про нього відомо

Заступник генерального прокурора Віктор Трепак представив колективу прокуратури Івано-Франківської області нового керівника.

Про це інформує пресслужба ГПУ.

"У четвер, 28 листопада 2019 року, заступник генерального прокурора Віктор Трепак представив колективу прокуратури Івано-Франківської області нового очільника Юрія Фреїшина", - йдеться у повідомленні.

Трепак зазначив, що позитивні зрушення у напрямах боротьби з корупцією і протидії кримінальним правопорушенням - ті зміни, на які чекає суспільство, і вони можливі лише при належній взаємодії правоохоронних органів.

У свою чергу, Фреїшин подякував за довіру та запевнив, що разом із колективом прокуратури докладе максимум зусиль задля утвердження верховенства права та підвищення довіри громадян до органів прокуратури.

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Фреїшин Юрій Михайлович народився у 1981 році в Калуші Івано-Франківської області. В органах прокуратури працює з 2003 року. До призначення на посаду прокурора Івано-Франківської області працював начальником відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні.