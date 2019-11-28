Через туман в аеропорту Харкова затримують і скасовують рейси

У зв'язку зі складними метеоумовами (туман) станом на 28.11.2019 в розкладі виконання рейсів аеропорту «Харків» внесені зміни.

Про це повідомляє пресслужба аеропорту у Facebook.

Так, рейс Харків-Дортмунд W6 6941 (Wizz Air): скасовано; Харків-Київ PS 026 (МАУ): скасовано; Харків-Варшава LO 762 (LOT): скасовано; Київ-Харків PS 025 (МАУ): скасовано; - Варшава-Харків LO 761 (LOT): скасовано.

Крім того, прибуття і відправка деяких авіарейсів відбудеться із затримкою: Харків-Стамбул TK 1474 (Turkish Airlines): затримано до 12:05; Харків-Стамбул PC 427 (Pegasus Airlines): затримано до 18:00; Харків-Львів PQ 163 (SkyUp Airlines): затримано до 19:55; Стамбул-Харків TK 1473 (Turkish Airlines): затримано до 10:45; Дортмунд-Харків W6 6942 (Wizz Air): літак прибув на запасний аеродром в аеропорт «Бориспіль»; Стамбул-Харків PC 427 (Pegasus Airlines): літак прибув на запасний аеродром в аеропорт «Бориспіль»; Прага-Харків PQ 894 (SkyUp Airlines): затримано до 19:15; Львів-Харків PQ 164 (SkyUp Airlines): затримано до 00:05 (29.11.2019).

Керівництво летовища просить заздалегідь перевіряти всю актуальну інформацію про приліт і виліт потрібних рейсів на онлайн-табло на сайті аеропорту.

У разі зміни розкладу пасажирам необхідно звертатися до авіаперевізників, або за місцем придбання квитка / туру.