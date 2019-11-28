Мерія Чернівців просить Зеленського скасувати касові апарати для ФОПів

Депутати Чернівців звернулися до Президента та Верховної Ради України з проханням скасувати закон, яким запроваджується обов'язкове введення касових апаратів для фізичних осіб-підприємців.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Просимо підтримати скасування законів України №128 «Про внесення змін до Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» та 129 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі», - йдеться у прийнятому зверненні депутатів міськради.

Відповідний проєкт рішення підтримали 24 депутати, що складає більше половини складу ради.

Під час обговорення цього питання секретар міської ради Василь Продан повідомив, що до депутатів звернулись більше тисячі підприємці Калинівського ринку та ринку "Добробут", які просили підтримати відповідне звернення.

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Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 20 вересня ухвалила закон про детінізацію розрахунків у сфері торгівлі та послуг і про реєстратори розрахункових операцій у смартфоні, а також схвалила відповідні зміни до Податкового кодексу України.

30 вересня у Києві, під Офісом Президента, зібрались понад 500 підприємців з усіх регіонів України з вимогою ветувати закони №1053-1 та №1073, які вони розцінюють як тиск на бізнес.

Президент Володимир Зеленський 17 жовтня підписав закони про детінізацію розрахунків у сфері торгівлі та послуг і про внесення відповідних змін до Податкового кодексу.