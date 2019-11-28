Гепатит у чернігівській школі пішов на спад, карантину не буде
Про це повідомили Чернігівський обласний лабораторний центр МОЗ України та департамент цивільного захисту та оборонної роботи ОДА.
"Станом на 07 год. 28 листопада в закладах охорони здоров'я м. Чернігова на стаціонарному лікуванні з діагнозом "вірусний гепатит А" перебуває 5 осіб (3 дітей та 2 дорослих)", - йдеться в одному з повідомлень.
Загалом за весь період фіксації захворювання в школі було зареєстровано 34 випадки (у 27 дітей та 7 дорослих). Більшість пролікували й виписали з лікарні.
Через спад захворюваності петиція щодо продовження карантину в школі, подана до міськради 5 листопада, не набрала потрібної кількості підписів. На сьогодні, за тиждень до кінця голосування, її підписало усього 147 осіб із 250 необхідних для розгляду звернення.
Як повідомлялося, з 21 по 27 жовтня до інфекційного відділення Чернігівської обласної дитячої лікарні з гепатитом А було госпіталізовано перших 16 школярів ЗОШ №7. А раніше з таким діагнозом у лікарню потрапила працівниця харчоблоку школи, від якої, як припускають, і поширився вірус. Зростання захворюваності в школі фіксувалося до 15 листопада.
Фото: пресслужба МОН