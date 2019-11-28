Гепатит у чернігівській школі пішов на спад, карантину не буде

З 15 по 26 листопада у чернігівській школі №7, де у жовтні був зафіксований спалах гепатиту типу А, захворіла лише одна людина. Станом на 28 листопада в лікарнях залишається усього 5 осіб (3 дітей та 2 дорослих).

Про це повідомили Чернігівський обласний лабораторний центр МОЗ України та департамент цивільного захисту та оборонної роботи ОДА.

"Станом на 07 год. 28 листопада в закладах охорони здоров'я м. Чернігова на стаціонарному лікуванні з діагнозом "вірусний гепатит А" перебуває 5 осіб (3 дітей та 2 дорослих)", - йдеться в одному з повідомлень.

Загалом за весь період фіксації захворювання в школі було зареєстровано 34 випадки (у 27 дітей та 7 дорослих). Більшість пролікували й виписали з лікарні.

Через спад захворюваності петиція щодо продовження карантину в школі, подана до міськради 5 листопада, не набрала потрібної кількості підписів. На сьогодні, за тиждень до кінця голосування, її підписало усього 147 осіб із 250 необхідних для розгляду звернення.

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Як повідомлялося, з 21 по 27 жовтня до інфекційного відділення Чернігівської обласної дитячої лікарні з гепатитом А було госпіталізовано перших 16 школярів ЗОШ №7. А раніше з таким діагнозом у лікарню потрапила працівниця харчоблоку школи, від якої, як припускають, і поширився вірус. Зростання захворюваності в школі фіксувалося до 15 листопада.

Фото: пресслужба МОН