Негода знеструмила 11 населених пунктів Луганщини

У Луганській області через сильні дощі та ожеледь без світла залишились мешканці 11 сіл.

Про це повідомляє пресслужба ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання».

«Через ускладнення погодних умов, а саме дощ з утворенням ожеледиці, сталося знеструмлення 11 населених пунктів у області. 5 населених пунктів вимкнено частково і 6 – повністю: Михайлівка, Степове, Тернове, Тимошине, Заводянка, Стативчине. Загалом, перебувають без світла 886 абонентів», - ідеться в повідомленні.

До відновлення електропостачання залучені бригади Товариства. Роботи тривають у посиленому режимі.

Працівники ТОВ «ЛЕО» намагаються зробити все, що від них залежить, у максимально стислий термін, але попереджають, що з настанням холодів ситуація може повторюватись.