У Чернівцях впав будівельний кран

У Чернівцях на проїжджу частину вулиці Південно-Кільцева впав будівельний кран. На щастя, ніхто не постраждав.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Чернівецької області.

У Чернівцях на проїжджу частину впав будівельний кран / Фото: Патрульна поліція Чернівецької області

"У Чернівцях по вулиці Південно-Кільцевій на проїжджу частину впав будівельний кран без машиніста. Ніхто не травмувався. Пошкоджено проводи і дорожнє покриття", - розповіли у патрульній поліції.

На місці події працюють патрульні та електрики.

"Через падіння крану стався обрив тролейбусної лінії, на місці вже працює аварійно-ремонтна бригада", - додали у поліції.