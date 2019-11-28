Миколаївська облрада показала, як силовики проводили обшук

Миколаївська обласна рада оприлюднила відео обшуку, який в облраді проводили правоохоронці.

Відео оприлюднено на сторінці облради у Facebook.

На відео видно, що слідчий Державного бюро розслідувань зачитує голові обласної ради Вікторії Москаленко документи про те, що вони розслідують кримінальне провадження за ч.3. ст. 191 Кримінального кодексу України про зловживання службовим становищем чиновників управління освіти облдержадміністрації.

Наразі тривають слідчі дії.

Як раніше повідомляв Укрінформ, посадовців Миколаївської облради, Департаменту освіти та науки ОДА й одного з місцевих комунальних підприємств викрито у привласненні 15 млн грн, призначених для шкіл регіону. Проводяться обшуки за місцями роботи, проживання та в автомобілях фігурантів справи. Наразі вилучено печатки, документацію та електронні носії, що містять інформацію про оборудки.

За даними СБУ, представники влади та місцевого самоврядування неправомірно внесли до видатків бюджету кошти на закупівлю е-підручників, доступ до яких є вільним та безкоштовним для учнів.

Однак, за даними слідства, чиновники у змові з двома комерційними структурами, які спеціалізуються на наданні програмних послуг, безпідставно провели тендер та перерахували фірмам кошти на придбання кодів доступу до електронних ресурсів.