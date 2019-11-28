В Одесі горіла багатоповерхівка, загинули жінка й дитина

В Одесі під час пожежі у дев'ятиповерхівці загинула жінка та 3-річна дівчинка.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"28 листопада о 10:22 до Служби порятунку надійшло повідомлення про задимлення в під'їзді на 5-му поверсі 9-ти поверхового житлового будинку по вулиці Семена Палія,78. По прибуттю на місце події рятувальники встановили загорання домашнього майна в квартирі на 5-му поверсі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час гасіння пожежі евакуйовано 6 осіб, врятовано 2 особи (одну по сходах, другу по автодрабині), загинуло 2 особи: 82-х річна жінка та 3-х річна дівчинка.

Причина пожежі та збиток - встановлюються. Від ДСНС залучались 11 одиниць техніки та 28 чоловік особового складу.

Фото: ДСНС