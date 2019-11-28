Суд на Буковині зобов'язав газову компанію повернути гроші, виділені на субсидії

Суд на Буковині зобов'язав газову компанію повернути гроші, виділені на субсидії

Укрінформ
На Буковині прокуратура через суд зобов'язала газову компанію повернути до держбюджету більше 2 мільйонів гривень, які та отримала незаконно.

Про це повідомляє прокуратура Чернівецької області.

"Колегія суддів Західного апеляційного господарського суду задовольнила апеляційну скаргу прокуратури Чернівецької області щодо стягнення на користь держави з публічного акціонерного товариства понад 2,3 млн грн", - ідеться у повідомленні.

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Зазначається, що ці кошти були виділені компанії на оплату пільг і субсидій за опалювальний сезон із жовтня 2015 по березень 2016 року. Проте з липня 2015 року вона не є постачальником газу на території області.

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