Суд на Буковині зобов'язав газову компанію повернути гроші, виділені на субсидії

На Буковині прокуратура через суд зобов'язала газову компанію повернути до держбюджету більше 2 мільйонів гривень, які та отримала незаконно.

Про це повідомляє прокуратура Чернівецької області.

"Колегія суддів Західного апеляційного господарського суду задовольнила апеляційну скаргу прокуратури Чернівецької області щодо стягнення на користь держави з публічного акціонерного товариства понад 2,3 млн грн", - ідеться у повідомленні.

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Зазначається, що ці кошти були виділені компанії на оплату пільг і субсидій за опалювальний сезон із жовтня 2015 по березень 2016 року. Проте з липня 2015 року вона не є постачальником газу на території області.