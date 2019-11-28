Суд на Буковині зобов'язав газову компанію повернути гроші, виділені на субсидії
Укрінформ
На Буковині прокуратура через суд зобов'язала газову компанію повернути до держбюджету більше 2 мільйонів гривень, які та отримала незаконно.
Про це повідомляє прокуратура Чернівецької області.
"Колегія суддів Західного апеляційного господарського суду задовольнила апеляційну скаргу прокуратури Чернівецької області щодо стягнення на користь держави з публічного акціонерного товариства понад 2,3 млн грн", - ідеться у повідомленні.
Зазначається, що ці кошти були виділені компанії на оплату пільг і субсидій за опалювальний сезон із жовтня 2015 по березень 2016 року. Проте з липня 2015 року вона не є постачальником газу на території області.