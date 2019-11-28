Миколаївські чиновники “наварили” 15 мільйонів на е-підручниках

Посадовців Миколаївської облради, Департаменту освіти та науки ОДА й одного з місцевих комунальних підприємств викрито у привласненні 15 млн грн, призначених для шкіл регіону.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

“Представники влади та місцевого самоврядування неправомірно внесли до видатків бюджету кошти на закупівлю е-підручників. У змові з двома комерційними структурами, які спеціалізуються на наданні програмних послуг, чиновники безпідставно провели тендер та перерахували фірмам кошти на придбання кодів доступу до електронних ресурсів. У такий спосіб зловмисники вивели з бюджету 15 мільйонів гривень та привласнили їх”, - йдеться у повідомленні.

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У СБУ нагадали, що відповідно до Програми розвитку освіти Миколаївської області на 2017-2021 роки держава забезпечує вільний та безкоштовний доступ учнів до онлайн-підручників та навчально-методичних посібників.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Нині тривають обшуки за місцями роботи, проживання та в автомобілях фігурантів справи. Наразі вилучено печатки, документацію та електронні носії, що містять інформацію про оборудки.