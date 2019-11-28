Зеленський призначив голів РДА у чотирьох областях

Президент Володимир Зеленський ухвалив низку кадрових рішень стосовно голів районних державних адміністрацій у чотирьох областях.

Відповідні розпорядження оприлюднено на сайті глави держави.

Зокрема, Президент звільнив Василя Тітаренка з посади голови Нововоронцовської районної державної адміністрації Херсонської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України і призначив на цю посаду Вадима Гараненка. Окрім того, він призначив Костянтина Золотаревського головою Голопристанської районної державної адміністрації Херсонської області.

В Івано-Франківській області глава держави призначив Володимира Паська головою Надвірнянської районної державної адміністрації, а Володимира Труша - головою Рогатинської районної державної адміністрації.

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Президент також призначив Андрія Марка головою Пустомитівської районної державної адміністрації Львівської області.

У Рівненській області Володимир Зеленський призначив Олега Піщанського головою Березнівської районної державної адміністрації, а Олександра Коваля головою Костопільської районної державної адміністрації.