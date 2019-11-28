На Прикарпатті потяг збив патрульне авто, є постраждалі

В Івано-Франківській області, у селі Братківці Тисменицького район потяг збив патрульне авто, є постраждалі.

Як повідомляє управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської ОДА, наряд правоохоронців у складі поліцейського та чотирьох військових Нацгвардії, які рухались на авто до місця служби, потрапили у ДТП на залізничному переїзді. Водій наряду допустив зіткнення з потягом сполученням Львів-Рахів.

« 27.11.2019 р. о 19:00 с. Братківці Тисменицького району наряд у складі працівника поліції Тисменицького ВП ГУНП, чотирьох військовослужбовців Національної гвардії України, з метою забезпечення публічної безпеки та порядку на території Тисменицького району, рухався на службовому автомобілі Renault Duster через регульований залізничний переїзд без шлагбаума, обладнаний звуковою сигналізацією та світлофором. Водій, не переконавшись у безпеці руху, виїхав на залізничне полотно та допустив зіткнення автомобіля із потягом № 606 сполученням Львів-Рахів», - повідомляє управління ОДА.

За інформацією, з численними травмами госпіталізовані водій та двоє військових. Ще двоє правоохоронців обійшлися оглядом медиків.