На трасі Київ-Ковель п'яний водій маршрутки хотів "відкупитись" від патрульних
Про це повідомляє Патрульна поліція Житомирської області у Facebook.
«На спецлінію «102» надійшло повідомлення, що автодорогою Київ – Ковель рухається маршрутний транспортний засіб, водій якого знаходиться за кермом, імовірно, в стані сп'яніння», - йдеться у повідомленні.
Патрульні виявили транспортний засіб на АЗС, опитали пасажирів та запропонували водієві пройти перевірку на місці.
Утім, чоловік відмовився від перевірки на стан алкогольного сп'яніння та з метою уникнення адміністративної відповідальності запропонував інспекторам патрульної поліції 300 гривень.
Патрульні викликали на місце працівників слідчо-оперативної групи, а також оформили адміністративний протокол за статтею 130 КУпАП (керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння).
Фото: Патрульна поліція Житомирської області