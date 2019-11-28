На трасі Київ-Ковель п'яний водій маршрутки хотів "відкупитись" від патрульних

У Житомирській області на трасі Київ-Ковель патрульні зупинили маршрутку з пасажирами, водій якої перебував у нетверезому стані, а згодом хотів відкупитися від покарання.

Про це повідомляє Патрульна поліція Житомирської області у Facebook.

«На спецлінію «102» надійшло повідомлення, що автодорогою Київ – Ковель рухається маршрутний транспортний засіб, водій якого знаходиться за кермом, імовірно, в стані сп'яніння», - йдеться у повідомленні.

Патрульні виявили транспортний засіб на АЗС, опитали пасажирів та запропонували водієві пройти перевірку на місці.

Утім, чоловік відмовився від перевірки на стан алкогольного сп'яніння та з метою уникнення адміністративної відповідальності запропонував інспекторам патрульної поліції 300 гривень.

Патрульні викликали на місце працівників слідчо-оперативної групи, а також оформили адміністративний протокол за статтею 130 КУпАП (керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння).

Фото: Патрульна поліція Житомирської області