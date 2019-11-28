Запобіжний захід Садовому: мер Львова та прокуратура збираються оскаржити рішення суду
Про це повідомляє “Радіо Свобода”.
«Ми очікували, що буде повністю відмовлено прокуратурі в будь-якому забезпеченні, тому я буду, звичайно, подавати апеляцію, буду вимагати, щоб не було ніякого забезпечення», – сказав Садовий.
Прокуратура просила для Садового 50 мільйонів гривень застави, і також оскаржуватиме запобіжний захід.
21 листопада Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосила підозру міському голові Львова Андрію Садовому в зловживанні владою та службовим становищем під час продажу земельної ділянки в Рясному-Руському «без аукціону за заниженою вартістю».
Львівський міський голова пояснював, що у 2015 році Львів на відкритому конкурсі залучив нідерландського інвестора CTP для будівництва індустріального парку. Компанія купила земельну ділянку за 54 мільйони гривень. Садовий заперечує звинувачення у зловживаннях.