Антикорупційний комітет ВР розглянув у Харкові низку питань

У Харкові на виїзному засіданні Комітету ВР з питань антикорупційної політики розглянули хід розслідувань справ про незаконну вирубку в лісгоспах та розкрадання бюджетних коштів.

Як повідомляє Харківська ОДА, народні депутати заслухали доповіді представників правоохоронних органів.

«Протягом останніх двох місяців оголошено про підозру 18 керівникам та службовим особам трьох найбільших лісогосподарств області», - поінформував прокурор області Олександр Фільчаков.

За словами Фільчакова, прокуратура також подає позови до суду щодо скасування наказів Держгеокадастру про передачу в приватну власність земель, які належать нацпарку «Гомільшанські ліси». Кримінальне провадження почато й за фактом незаконного відчуження земель ландшафтного парку «Великобурлуцький степ». До схеми, за інформацією прокуратури, були залучені не тільки працівники Держгеокадастру, а й посадові особи місцевої РДА.

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Начальник ГУ Нацполіції в області Валерій Сокуренко повідомив, що загалом у регіоні впродовж року відкрили 357 кримінальних проваджень за ст.246 (незаконна порубка лісу) Кримінального кодексу, 32 з них передали до суду.

Прокуратура також розслідує низку справ щодо розкрадання бюджетних коштів, у тому числі під час відновлювальних робіт у Балаклії.

«За останні тижні розпочато кримінальні провадження за фактом розкрадання бюджетних коштів на мільйонні суми. Це будівництво амбулаторій, теплогенеруючих об’єктів, котельні Чкаловської ОТГ, реконструкція закладів освіти та соціальної сфери», - повідомив Фільчаков.

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Прокурори повідомили про підозру семи посадовим особам за фактами розкрадання бюджетних коштів на загальну суму 18 млн грн, у тому числі колишньому заступнику голови ОДА та керівнику департаменту облдержадміністрації. Також оголошено про підозру 10 посадовим особам за фактами розкрадання бюджетних коштів у сфері будівництва та ремонту доріг державного й місцевого значення на суму майже 9 млн грн.

Голова парламентського комітету Анастасія Красносільська запропонувала заслухати харківських правоохоронців повторно – за два місяці.

Фото: kharkivoda.gov.ua