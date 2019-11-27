Антикорупційний комітет ВР розглянув у Харкові низку питань
Як повідомляє Харківська ОДА, народні депутати заслухали доповіді представників правоохоронних органів.
«Протягом останніх двох місяців оголошено про підозру 18 керівникам та службовим особам трьох найбільших лісогосподарств області», - поінформував прокурор області Олександр Фільчаков.
За словами Фільчакова, прокуратура також подає позови до суду щодо скасування наказів Держгеокадастру про передачу в приватну власність земель, які належать нацпарку «Гомільшанські ліси». Кримінальне провадження почато й за фактом незаконного відчуження земель ландшафтного парку «Великобурлуцький степ». До схеми, за інформацією прокуратури, були залучені не тільки працівники Держгеокадастру, а й посадові особи місцевої РДА.
Начальник ГУ Нацполіції в області Валерій Сокуренко повідомив, що загалом у регіоні впродовж року відкрили 357 кримінальних проваджень за ст.246 (незаконна порубка лісу) Кримінального кодексу, 32 з них передали до суду.
Прокуратура також розслідує низку справ щодо розкрадання бюджетних коштів, у тому числі під час відновлювальних робіт у Балаклії.
«За останні тижні розпочато кримінальні провадження за фактом розкрадання бюджетних коштів на мільйонні суми. Це будівництво амбулаторій, теплогенеруючих об’єктів, котельні Чкаловської ОТГ, реконструкція закладів освіти та соціальної сфери», - повідомив Фільчаков.
Прокурори повідомили про підозру семи посадовим особам за фактами розкрадання бюджетних коштів на загальну суму 18 млн грн, у тому числі колишньому заступнику голови ОДА та керівнику департаменту облдержадміністрації. Також оголошено про підозру 10 посадовим особам за фактами розкрадання бюджетних коштів у сфері будівництва та ремонту доріг державного й місцевого значення на суму майже 9 млн грн.
Голова парламентського комітету Анастасія Красносільська запропонувала заслухати харківських правоохоронців повторно – за два місяці.
Фото: kharkivoda.gov.ua