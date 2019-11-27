У харківському виші винайшли аерозольний генератор для маскування військової техніки

Учені кафедри загальної електротехніки Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" винайшли аерозольний генератор, здатний маскувати військову техніку в тепловому діапазоні та імітувати помилкові цілі для радіолокаторів.

Про це повідомляється на сайті НТУ "ХПІ".

"Унікальний винахід дозволить вирішити потреби Збройних Сил України. В установці застосовується унікальна технологія, яка полягає в детонації суміші бензину з повітрям і, за рахунок дії ударної хвилі на димову суміш, відбувається розпилення аерозолю", - йдеться у повідомленні.

Основна відмінність технології полягає в тому, що принцип детонації реалізується на поршневій системі. Тобто поршневий компресор при згорянні значно знижує вартість аналогічних систем, які працюють на газотурбінних двигунах, пояснює завідувач кафедри загальної електротехніки НТУ "ХПІ" Костянтин Коритченко.

Польові випробування генератора вже провели.

"Це установка компактна, легка в експлуатації, ефективно забезпечує маскування як в інфрачервоному, так і у видимому спектрі випромінювання", — говорить доцент кафедри військової підготовки Національного університету цивільного захисту України Олександр Сакун.

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"Політех" планує співпрацювати з Фондом підтримки винаходів Міністерства економічного розвитку і торгівлі та виробником газоаналізаторів "Екотест" для створення стартапу, який вирішить завдання маскування техніки та військ Збройних Сил України.