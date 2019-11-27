У харківському виші винайшли аерозольний генератор для маскування військової техніки
Про це повідомляється на сайті НТУ "ХПІ".
"Унікальний винахід дозволить вирішити потреби Збройних Сил України. В установці застосовується унікальна технологія, яка полягає в детонації суміші бензину з повітрям і, за рахунок дії ударної хвилі на димову суміш, відбувається розпилення аерозолю", - йдеться у повідомленні.
Польові випробування генератора вже провели.
"Це установка компактна, легка в експлуатації, ефективно забезпечує маскування як в інфрачервоному, так і у видимому спектрі випромінювання", — говорить доцент кафедри військової підготовки Національного університету цивільного захисту України Олександр Сакун.
"Політех" планує співпрацювати з Фондом підтримки винаходів Міністерства економічного розвитку і торгівлі та виробником газоаналізаторів "Екотест" для створення стартапу, який вирішить завдання маскування техніки та військ Збройних Сил України.