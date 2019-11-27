Від +13° до -3° та мокрий сніг: якими будуть останні дні осені

На більшій частині території України 28 листопада без істотних опадів, вдень 0-5° тепла.

Про це Укрінформу повідомили в Укргідрометцентрі.

"28 листопада в Україні хмарно з проясненнями. У західних, вночі також і в східних, Дніпропетровській, Херсонській та Запорізькій областях дощ, місцями з мокрим снігом, вдень на Закарпатті значний дощ; на решті території без істотних опадів. На більшій частині території країни вночі та вранці туман. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, на Закарпатті 1-6° тепла; вдень 0-5° тепла, у більшості південних та західних областей 4-9°, на Одещині та в Криму до 13°", - зазначається у повідомленні.

У Києві 28 листопада хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці туман. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3° морозу, вдень 1-3° тепла.

У столичній області хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці туман. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 0-3° тепла.

29-30 листопада в Україні хмарно з проясненнями. У західних областях невеликий дощ з мокрим снігом (вдень 29 листопада місцями невеликий дощ), на Закарпатті вночі 29 листопада значний дощ, в горах з мокрим снігом; температура вночі та вдень 0-5° тепла, вдень 29 листопада 5-10°.

На решті території дощі, у південній частині, центральних та східних областях подекуди значні дощі, вночі 29 листопада без істотних опадів; у північних областях 30 листопада місцями невеликий дощ з мокрим снігом; температура вночі 0-5° тепла; вдень 3-8°, на півдні країни до 13°, 30 листопада у північних областях впродовж доби 0-5° тепла. Вітер південний з переходом на західний, 7-12 м/с.

У Києві і Київській області 29-30 листопада хмарно з проясненнями. 29 листопада вночі без істотних опадів, вдень дощ; 30 листопада місцями невеликий дощ з мокрим снігом. Вітер південний з переходом на західний, 7-12 м/с. Температура вночі та вдень 0-5° тепла, вдень 29 листопада 3-8°.

1 грудня вночі у північних, центральних та східних областях України невеликий сніг, вдень без опадів; 2 грудня у західних, вдень і у північних та місцями центральних областях сніг, на решті території без опадів. Температура вночі 1-7° морозу, у південній та східній частині 1 грудня близько 0° (в Криму до 5° тепла); вдень від 3° морозу до 3° тепла, на півдні країни 1-7° тепла.

У Києві і Київській області вночі 1 грудня невеликий, вдень 2 грудня помірний сніг; в решту часу без опадів. Температура вночі 1-6° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.