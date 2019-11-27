На Рівненщині чиновників районної влади скоротять на третину

На Рівненщині чиновників районної влади скоротять на третину

Укрінформ
На третину менше працівників райдержадміністрацій невдовзі буде на Рівненщині.

Про це повідомляє пресслужба облдержадміністрації.

«В Рівненській ОДА затвердили граничну кількість працівників райдержадміністрацій. Тож з наступного року державних службовців у районах зменшиться майже на третину. Їх число сягатиме 1229 фахівців», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що розпорядження про граничну чисельність працівників облдержадміністрації та райдержадміністрацій підписав голова Рівненської ОДА Віталій Коваль.

Згідно з документом, кількість державних службовців облдержадміністрації не зміниться. Їх чисельність така ж, як і в попередні роки. Вони працюють в апараті органу виконавчої влади, а також у 18 структурних підрозділах.

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Наголошується, що чисельність працівників структурних підрозділів з питань соціального захисту населення не скорочується, крім вакантних посад.

Щодо структури штату в РДА, то її визначатимуть керівники на власний розсуд, що передбачено відповідним Законом України «Про місцеві державні адміністрації».

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