На Рівненщині чиновників районної влади скоротять на третину

На третину менше працівників райдержадміністрацій невдовзі буде на Рівненщині.

Про це повідомляє пресслужба облдержадміністрації.

«В Рівненській ОДА затвердили граничну кількість працівників райдержадміністрацій. Тож з наступного року державних службовців у районах зменшиться майже на третину. Їх число сягатиме 1229 фахівців», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що розпорядження про граничну чисельність працівників облдержадміністрації та райдержадміністрацій підписав голова Рівненської ОДА Віталій Коваль.

Згідно з документом, кількість державних службовців облдержадміністрації не зміниться. Їх чисельність така ж, як і в попередні роки. Вони працюють в апараті органу виконавчої влади, а також у 18 структурних підрозділах.

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Наголошується, що чисельність працівників структурних підрозділів з питань соціального захисту населення не скорочується, крім вакантних посад.

Щодо структури штату в РДА, то її визначатимуть керівники на власний розсуд, що передбачено відповідним Законом України «Про місцеві державні адміністрації».