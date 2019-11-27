Луцька міськрада вимагає у керівництва країни не допустити розвалу справ Майдану

Депутати Луцької міськради звернулися до Президента, Прем'єра, Голови Верховної Ради та до волинських депутатів ВР з вимогою скликати позачергове засідання Ради і проголосувати за необхідні правки, які дозволять продовжувати розслідування справ Майдану.

Про це повідомляє пресслужба Луцької міськради.

"Ми, депутати Луцької міської ради розділяємо стурбованість адвокатів і родичів жертв розстрілів протестувальників Євромайдану у зв’язку з передачею справ Майдану від Генеральної прокуратури України до Державного бюро розслідувань. Ми теж вважаємо, що передача справ такого обсягу від одного відомства до іншого з одночасним виведенням з процесу розслідування слідчих дій, які вели ці справи протягом п’яти років, може свідчити про намір уповільнити розслідування та в підсумку розвалити ключову справу в новітній історії України", - йдеться у зверненні.

Депутати висловили солідарність з адвокатом родин загиблих та постраждалих Євгенією Закревською, яка оголосила голодування на знак протесту проти спроб розвалити справи Майдану і закликають щонайшвидше ініціювати скликання позачергового засідання Верховної Ради України, проголосувати необхідні правки до проєкту Закону про внесення змін до Закону України "Про Державне бюро розслідувань" щодо удосконалення діяльності Державного бюро розслідувань.

"Не зраджуйте пам’яті тих, хто загинув за демократичну Україну", - звертаються вони до очільника країни, уряду і парламенту.

Як повідомлялося, цим розслідуванням займалося управління спецрозслідувань ГПУ, яке очолював Сергій Горбатюк. Але з 20 листопада прокуратура втратила повноваження на розслідування кримінальних проваджень, і це управління було розформоване.

15 листопада Верховна Рада почала розглядати законопроєкт №2116 про внесення змін до Закону України "Про Державне бюро розслідувань" щодо вдосконалення діяльності ДБР, але не встигла розглянути всі поправки.

Зокрема, поправка №318 передбачає, що для забезпечення безперервності й ефективності досудових розслідувань слідчі органів прокуратури, прокурори можуть бути переведені за їхньою згодою в ДБР без обов'язкового проведення конкурсу - якщо вони на час набрання чинності цим законом проводять досудове розслідування або здійснюють процесуальне керівництво (не менше 4 місяців поспіль входили до складу груп слідчих або прокурорів) у кримінальних провадженнях щодо акцій протесту з 21 листопада 2013 року по 22 лютого 2014 року, і які підлягають передачі за підслідністю до ДБР, але не пізніше, ніж 11 січня 2020 року.

Наступне пленарне засідання парламенту заплановано на 3 грудня.