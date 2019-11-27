Голова ДФС Чернівецької області через суд повернув собі крісло

Головного фіскала Чернівецької області Михайла Сеничака, якого звільнив колишній голова служби Роман Насіров ще у 2016 році, поновили на посаді. Таким чином, ДФС виконала постанову суду від 24 березня 2017 року.

Про це Сеничак повідомив у Facebook, виклавши копію наказу в.о. голови ДФС Дениса Гутенка.

"На виконання постанови Чернівецького окружного адміністративного суду від 24 березня 2017 року ... поновити Сеничака Михайла Ярославовича на посаді начальника ГУ ДФС у Чернівецькій області з 14 травня 2016 року", - йдеться в опублікованому наказі.

У коментарі кореспонденту Укрінформу Сеничак розповів, що уже приступив до виконання своїх обов'язків. Щоправда, додав, що існуюча структура фіскальної служби перебуває у процесі реформування.

"Я вже у робочому кабінеті, працюю. Але структура сама переживає період реорганізації. Нова структура перебуває у процесі створення, а стара структура, в якій мене поновили на посаді, ліквідовується. За законом, мені повинні запропонувати рівнозначну посаду у новій структурі", - сказав Сеничак.