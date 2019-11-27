Скандал у диспансері: керівництво заявляє, що персонал непричетний до відео у гінекології

Дирекція Одеського облонкодиспансера заявляє про непричетність персоналу закладу до скандалу із кримінальним провадженням щодо прихованих відеозйомок під час обстежень пацієнток гінекологічного відділення диспансеру і розміщення відео на інтернет-ресурсі для дорослих.

Про це директор диспансеру Олег Лук'янчук повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Керівництво і співробітники онкодиспансера повідомляють, що події, про які розповіли в інтернет-виданнях і соціальних мережах, не мають жодного стосунку до співробітників диспансеру та його кабінетів. Те, про що повідомляють ЗМІ та соцмережі відбувалося на орендованій території. Лікар, який працював там, співробітником диспансеру не був", - зазначив Лук'янчук.

За його словами, контролювати роботу на орендованій території керівництво диспансеру, згідно з законом, не має права і не може вигнати орендаря - диспансер є власністю обласної ради.

Однак керівництво закладу, зауважив Лук'янчук, буде настійно вимагати розірвання договору оренди з людьми, які зганьбили ім'я лікаря, скомпрометувати одеський обласний онкологічний диспансер.

Інформацію про відкрите кримінальне провадження керівництво лікарні надати не може через її відсутність у неї. Однак надасть всю адміністративну та правову допомогу органам досудового розслідування у встановленні істини у справі, підсумував директор диспансеру.

Як повідомлялося, співробітники Слідчого управління ГУ НП в Одеській області та Причорноморського управління кіберполіції Національної поліції України розслідують факти прихованих відеозйомок під час обстежень пацієнток, які велись у кабінеті УЗД місцевого диспансеру і розміщались на інтернет-ресурсі для дорослих. У рамках провадження Київський райсуд Одеси санкціонував арешт відеокамери та іншого майна зловмисника, якого притягнуто до відповідальності.

Правоохоронці провели в диспансері обшук і виявили відеотехніку, що використовувалася для спостереження за пацієнтками. Крім того, був перевірений автомобіль марки Mazda 3 медика, що потрапив під підозру. У салоні виявлено речові докази - флеш-накопичувач, ноутбук, жорсткий диск і кабель до жорсткого диску, на які теж наклав арешт райсуд.

Ведеться кримінальне провадження за ознаками ч. 3 ст 301 (виготовлення та розповсюдження відеопродукції, комп'ютерних програм порнографічного характеру) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років.