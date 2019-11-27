У Кернеса з’явився заступник № 11 - із діджиталізації

У міського голови Харкова з'явився 11-ий заступник – Олег Дробот, який очолив напрямок електронного управління, послуг і кібербезпеки.

Рішення про призначення ухвалили під час сесії Харківської міської ради, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Одним із пріоритетних напрямків формування системи державного управління Президентом України та урядом визначено впровадження проєкту "Держава у смартфоні", на реалізацію якого видано ряд нормативно-правових документів… Дуже актуальним є питання створення єдиної системи надання послуг для населення в електронному вигляді та створення і розвиток смартсервісів. Тому я хочу вам представити Дробота Олега Ігоревича, якого я пропоную призначити заступником міського голови з питань цифрової трансформації", - сказав Кернес перед голосуванням.

Депутат міськради Ігор Черняк зазначив, що це вже буде 11-ий заступник, і він не знає жодного міста, організації, установи чи навіть приватної компанії, де б у керівника була така кількість заступників.

"Держава в смартфоні" передбачає, перш за все, скорочення видатків. У нас по тому бюджету, який ми проголосували, на наступний рік адміністративні видатки на утримання апарату зростають на 175 мільйонів. Чи правильно я розумію, що якщо пан Дробот впорається зі своїми обов’язками з трансформації, заступників все ж стане менше?" - запитав Черняк.

"Так, стане менше", - пообіцяв Кернес.

Олег Дробот до призначення заступником з 2016 року очолював департамент реєстрації та цифрового розвитку Харківської міськради.