У Харкові мешканці 30 будинків сидять без тепла, майже 400 — без гарячої води

У Харкові близько 30 багатоквартирних будинків залишаються без опалення, а ще в майже 370 немає гарячої води.

Про це на початку засідання сесії Харківської міської ради сказав мер Геннадій Кернес, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Без опалення — близько 30 будинків, без гарячої води — близько 370 будинків. Найближчої доби всі ці будинки будуть з водою й опаленням", - сказав Кернес.

Як зазначив у коментарі Укрінформу директор департаменту у справах інформації та зав’язків із громадськістю Харківської міськради Юрій Сидоренко, місто на 100% підключене, і йдеться про локальні аварії біля конкретних будинків чи в самих будинках.

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На сайті КП "Харківські теплові мережі" інформація про те, де саме ведуться аварійні роботи на мережах опалення, відсутня, а подаються лише дані про відсутність гарячої води.