В одній з військових частин Львівщини недорахувались бронетехніки на 9 мільйонів

Військова прокуратура Західного регіону України перевірила стан збереження військового майна на одній з військових частин Львівщини та виявила нестачу майна на суму понад 8,9 мільйона гривень.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури західного регіону.

"Установлено, що у вказаній військовій частині проведено позапланову інвентаризацію матеріальних цінностей і, як наслідок, виявлено нестачу бронетанкового майна на загальну суму понад 8,9 млн грн. Зафіксовані правопорушення свідчать про недбале ставлення військових посадових осіб військової частини до служби, в умовах особливого періоду, що проявилось у невжитті заходів щодо забезпечення належного обліку, внутрішнього контролю та збереження бронетанкового майна (запасів), які призвели до їх нестачі", – йдеться у повідомленні.

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Відомості про інцидент внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 425 Кримінального кодексу України. Процесуальне керівництво здійснювала військова прокуратура Західного регіону, а досудове розслідування місцеве управління ДБР.