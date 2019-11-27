На Донеччині презентували цілі нових проєктів GIZ – ОДА

На Донеччині в обласній держадміністрації презентували цілі нових проєктів GIZ.

Про це повідомили в Департаменті інформаційної та внутрішньої політики Донецької облдержадміністрації.

«26 листопада в Донецькій ОДА за участі очільника області Павла Кириленка та керівників структурних підрозділів облдержадміністрації відбулась зустріч з делегацією GIZ, очолюваною керівницею кластеру Східна Україна, GIZ пані Лєною Флітта. Під час заходу презентували цілі нових проєктів GIZ, стратегічні цілі облдержадміністрації стосовно секторів охорони здоров’я та соціального захисту населення», - йдеться у повідомленні.

За словами Кириленка, пріоритетними напрямами у сфері охорони здоров’я регіону на сьогодні є створення та розбудова спроможної мережі системи охорони здоров’я, відновлення третинного рівня надання медичної допомоги шляхом створення Обласної багатопрофільної лікарні в Краматорську за сучасними євростандартами, зниження показників малюкової та материнської захворюваності та смертності. Також пріоритетними є підвищення доступності та якості медичної допомоги населенню, організація фізичної та психологічної реабілітації постраждалих від збройного конфлікту з урахуванням світового досвіду, захист населення від вакцинокерованих інфекційних хвороб та розбудова регіональної системи громадського здоров’я з урахуванням соціально-політичного стану регіону.

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Він також додав, що особливо пріоритетним напрямком в галузі регіональної системи охорони здоров’я є збереження психічного здоров’я населення Донеччини.

Голова ОДА підкреслив, що завдяки співпраці з GIZ, Люксембурзьким Червоним Хрестом та влади Німеччини вже відновлена будівля дитячого відділення на 35 ліжок, яке почало приймати пацієнтів з січня 2018 року, і наразі проліковано 575 дітей з психічними розладами.

«Надає психіатричну допомогу дітям мультидисциплінарна бригада у склад якої входить: психіатр, психолог, психотерапевт, корекційний педагог, логопед, ерготерапевт. У відділенні створені сприятливі психологічні умови для перебування дітей у стаціонарі та проведення реабілітаційних заходів, наявні палати для сумісного перебування дітей молодших шести років з батьками», – зауважив Кириленко.

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Як відомо, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH є компанією, що належить Уряду Федеративної Республіки Німеччина. Компанія працює по всьому світу.