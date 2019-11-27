У Запоріжжі горіла високовольтна підстанція
Укрінформ
В Шевченківському районі Запоріжжя на підстанції "Укренерго" зайнялось мастило у трансформаторі.
Інформацію кореспонденту Укрінформу підтвердили в ДСНС в Запорізькій області.
"У вівторок ввечері до Служби "101" надійшло повідомлення про те, що у Запоріжжі по вулиці Автодорожня горить підстанція. Прибувши на місце рятувальники встановили, що горить підстанція "Дніпро-Донбас", потужністю 330 кВ", - зазначила пресофіцер ДСНС в Запорізькій області.
Попередньо, зайнялось мастило у трансформаторі. Підстанція належить "Укренерго".
Полум'я гасили піною. Від ДСНС було залучено 7 одиниць техніки та 30 бійців особового складу.
Рятувальники оперативно локалізували та ліквідували пожежу, недопустивши її розповсюдження на значну територію підстанції.