У Харкові буде "стара" ялинка і нова резиденція Діда Мороза

У центрі Харкова на площі Свободи набирає обертів підготовка до Нового року – там монтують головну ялинку, ту саму, що й минулого року, та готують основу для ковзанки.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Підготовчі роботи стартували тиждень тому, а зараз ялинка вже почала "зростати". Як зазначили в пресслужбі міськради Харкова, встановлюють ту ж саму ялинку, що й минулого року (минулого року її визнали найвищою в Україні - 40 м 49 см). Конструкція ялинки не зміниться, та в мерії обіцяють оновлення ілюмінації.

Поруч із "зеленою красунею" з’явиться новий будинок Діда Мороза. Його ціна, згідно з тендерною документацією на порталі ProZorro, становить 6,197 млн грн. СКП "Харківзеленбуд" уже уклало договір на придбання з ТОВ МГРУПП. Площа розбірного будиночка з регульованими по висоті опорами складе 170 м кв. Гарантія на виріб - 1 рік. Попередню "резиденцію" Діда Мороза оновлювали в 2015 році, і тоді віцемер Харкова Ігор Терехов обіцяв, що конструкція прослужить 10-15 років.

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Уже традиційно монтують на площі ковзанку – з боку саду Шевченка. Поки робітники готують під неї основу.

У Харкові розпочали готувати Новорічну ялинку та монтувати каток / Фото: В'ячеслав Мадієвський, Укрінформ

Ближче до відкриття новорічного містечка на площі обладнають точки торгівлі їжею, напоями та сувенірами.

Згідно з розпорядженням міського голови Геннадія Кернеса, відкриття головної ялинки на площі Свободи відбудеться 19 грудня о 17:00. Тоді й запрацює ярмарок, працюватиме фуд-корт протягом місяця.