На Харківщині відкрили дві кримінальні справи через зрив опалювального сезону

Правоохоронці за фактами зриву опалювального сезону в місті Куп’янськ та Чаковській ОТГ Харківської області, де почали подавати тепло в будинки та частину об’єктів соціальної сфери лише 16-18 листопада, відкрили два кримінальні провадження.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

«Щодо подій у Куп’янську відкрито кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) ККУ; щодо подій у Чкаловському відомості внесено до ЄРДР за ч. 1 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) ККУ. Триває досудове розслідування», - заявили в поліції.

По Куп’янську, де двічі подовжували осінні канікули в школах, провадження відкрили за повідомленнями в ЗМІ про відсутність опалення, зазначили в ГУНП області.

Як повідомлялося, КП «Обласний інформаційно-технічний центр» не отримало своєчасно номінації, бо НАК "Нафтогаз" вимагав від місцевої влади визнання за підприємством боргів, які накопичувалися у попереднього теплопостачальника, правонаступником якого стало вказане комунальне підприємство. Хоча 10 жовтня Апеляційний суд визнав незаконним переведення боргу, органам місцевої влади довелося надати пакет документів, затребуваний «Нафтогазом». Загальна сума боргу складає 105 мільйонів гривень.

А щодо подій у Чкалівському було звернення до поліції представників місцевих органів самоврядування. У смт Чкаловське за рік так і не змогли здати в експлуатацію три з чотирьох мінікотелень, бо на завершення будівництва не знайшлося 6 млн грн. Загальна вартість проєкту – 36 млн грн, 30 – виділили з обласного бюджету, 6 – мали додати з місцевого на умовах співфінансування, зазначають в Харківській ОДА. Та обласні чиновники й місцева влада не дійшли згоди з питання фінансування й роботи припинилися. До 14 жовтня запустили лише одну з чотирьох котельних. Тому смт змушене було чекати на подачу тепла від КП «Обласний інформаційно-технічний центр».