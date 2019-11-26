У Бурштині просять компенсувати втрати бюджету через простій електростанції ДТЕК

У Бурштині просять компенсувати втрати бюджету через простій електростанції ДТЕК

Укрінформ
Міський голова Бурштина Роксолана Джура просить Івано-Франківську облдержадміністрацію компенсувати податкові надходження до бюджету , які втрачає місто через вимушений простій теплоелектростанції. Відповідний лист мер направила голові Івано-Франківської ОДА Денису Шмигалю.

Про це повідомляє Бурштинська міська рада.

«Маючи відповідальність перед міською громадою по забезпеченню належної якості життя, звертаюсь до Вас з проханням передбачити можливість компенсації податкових надходжень, а саме сплата податку на доходи фізичних осіб за Бурштинською міською радою від бюджетоутворюючого підприємства – ВП ДТЕК Бурштинська ТЕС з причини зміни трудового розпорядку працівників підприємства», - йдеться у зверненні Джури.

За її словами, місто стурбоване майбутнім, а саме – виплатами зарплати медикам та освітянам, забезпеченням соціальних програм та утриманням інфраструктури міста.

Раніше, Джура повідомила , що отримала листа від керівництва Бурштинської ТЕС, в якому повідомляється, що підприємство з 22 листопада вводить вимушений простій, як єдину можливість для запобігання повного припинення діяльності ТЕС. Відтак, працівників Бурштинської ТЕС перевели на 4-денний робочий тиждень.

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Учора голова голова Комітету ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, голова Асоціації споживачів енергетики та комунальних послуг, Андрій Герус назвав цю ситуацію шантажем з боку компанії ДТЕК і спробою добитися підвищення тарифів.

«Це боротьба не за людей, а за свою маржу, щоб була не 10%-15%, а щоб і надалі 32% за рахунок нового підвищення тарифів. Але якщо країні важко, то справедливо пояси трохи затягнути всім, а не лише ФОПам. А країні непросто - за жовтень промисловість впала на 5%, обсяг виплавки сталі впав до найнижчого рівня за 29 років незалежності України», - повідомив Герус.

Він зауважив, що вимушений простій Бурштинська ТЕС пояснює тим, що зазнає збитки через «імпорт електроенергії по двохсторонніх договорах із РФ».

«Вихід простий - купувати вугілля на 100-200 грн дешевше», - переконаний Герус.

Він радить «працівникам приватної ТЕС писати звернення своїм керівникам до столичного офісу на Льва Толстого».

ДТЕК — найбільша приватна вертикально-інтегрована енергетична компанія України. Група розвиває бізнес з видобутку природного газу і вугілля, відновлюваної та теплової генерації електроенергії, розподілу електроенергії електромережами, постачання електроенергії клієнтам, впровадження енергоефективних рішень, зарядки електромобілів. Бурштинська ТЕС входить до складу ПАТ «ДТЕК Західенерго».

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