Голова Луганської ОДА закликав проаналізувати спроможність створених тергромад

Голова Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай під час сьогоднішньої наради з питань децентралізації наголосив на необхідності проаналізувати спроможність створених територіальних громад та перспективи їхнього розвитку.

Про це повідомляє пресслужба облдержадміністрації.

«Ми повинні розрахувати можливе укрупнення громад. Необхідно проаналізувати спроможність вже створених 23 об’єднаних громад та вирішити, яким чином ми можемо поліпшити їх економічну спроможність шляхом об’єднання. Слід врахувати перспективи їх розвитку в цілому. Тобто, не на короткострокову перспективу, а з розрахунком на майбутнє», - зазначив Гайдай.

На Луганщині, згідно з перспективним планом, передбачено створення 45 об’єднаних територіальних громад. На сьогодні вже є 23 ОТГ. Проведено перші вибори у 17 з них. Призначено перші вибори на 22 грудня в одній. Не призначено – у п’яти. За територією ОТГ вже охоплюють 46 %. території області. За населенням – 33 %, повідомила пресслужба ОДА.

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Присутні розглянули питання спроможності територіальних громад відповідно до нових рекомендаційних критеріїв, зокрема, на прикладі Старобільського району.

Також обговорені пропозиції щодо адміністративно-територіального устрою субрегіонального рівня. Зокрема, передбачається утворення шести районів – трьох на підконтрольній та трьох на тимчасово непідконтрольних територіях України.

Крім того, розглянута проблематика об’єднаних громад вздовж лінії розмежування та утворення Сєвєродонецької ОТГ.

Фото з відкритих джерел