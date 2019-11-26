У Кропивницькому без опалення - понад 200 будинків, лікарні, школи і дитсадки

У Кропивницькому через аварії теплових мереж без опалення залишилися 216 житлових будинків, 5 дитсадків, 6 шкіл і 7 медичних закладів.

Про це повідомляє у Facebook міський голова Кропивницького Андрій Райкович.

"У Кропивницькому сталось кілька поривів на теплових мережах. Найбільша аварія – по вулиці Чигиринській. Порвало трубу діаметром 800 мм, яка подає тепло в центральну частину міста. Тому поки без опалення 216 будинків, 5 садочків, 6 шкіл і 7 медичних закладів", - йдеться у повідомленні.

Мер зазначив, що у школах і садочках, враховуючи ситуацію, "оптимізували навчальний та виховний процеси".

Працюють аварійні бригади тепловиків, заповнити мережу теплом планують до кінця дня.