Пошкодили відео та зачинили у кабінеті: на Тернопільщині напали на журналістів
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Тернопільської області.
"Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів, вчинені службовою особою - кримінальне провадження за даною статтею розслідують правоохоронці Борщівського відділення поліції", - йдеться у повідомленні.
Уточнюється, що 25 листопада о 13:21 на лінію "102" надійшло повідомлення від оператора одного із центральних телеканалів про те, що між знімальною групою та працівниками Борщівської РДА виник конфлікт.
Зокрема, двоє осіб виривали мікрофон з рук журналіста, ймовірно пошкодили камеру та позбавили волі журналіста, зачинивши в службовому кабінеті.
На місце події за хвилин шість прибув найближчий наряд групи реагування патрульної поліції, і на той момент конфлікт був вичерпаний.
У ході перевірки стало відомо, що суперечка виникла між журналістами телеканалу і "героями" сюжету - працівницею РДА та її сином.
Зазначається, що знімальна група виконувала редакційне завдання і готувала матеріал до ефіру "Про неоплату послуг відеозйомки весілля".
За словами журналістів, вони зайшли до кабінету начальника одного з відділів РДА. У свою чергу, після запитання про неоплату послуг, син держслужбовця виштовхав за межі кабінету оператора, а журналіста закрив всередині та не випускав.
Також у ході перевірки з'ясувалося, що тілесних ушкоджень ні журналіст, ні оператор не отримали, майно також було ціле.
За словами представників телеканалу, єдине, що пошкодили учасники суперечки - відеофайл запису самого конфлікту.
Натомість держслужбовець зазначив, що знімальна група, яка увірвалася в кабінет, не представилася, а одразу почала ставити питання про неоплату послуг оператору.
Чиновниця заборонила себе знімати і показала журналісту квитанцію на суму 2800 гривень, перерахованих за виконану роботу.
Причини та наслідки конфлікту з'ясовуватимуть правоохоронці. Цей факт внесений в ЄРДР відповідно до статті 171 частина 3 ККУ.
Триває слідство.