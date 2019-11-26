Пошкодили відео та зачинили у кабінеті: на Тернопільщині напали на журналістів

На Тернопільщині поліція відкрила провадження за фактом перешкоджання законній професійній діяльності тележурналістів.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Тернопільської області.

"Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів, вчинені службовою особою - кримінальне провадження за даною статтею розслідують правоохоронці Борщівського відділення поліції", - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що 25 листопада о 13:21 на лінію "102" надійшло повідомлення від оператора одного із центральних телеканалів про те, що між знімальною групою та працівниками Борщівської РДА виник конфлікт.

Зокрема, двоє осіб виривали мікрофон з рук журналіста, ймовірно пошкодили камеру та позбавили волі журналіста, зачинивши в службовому кабінеті.

На місце події за хвилин шість прибув найближчий наряд групи реагування патрульної поліції, і на той момент конфлікт був вичерпаний.

У ході перевірки стало відомо, що суперечка виникла між журналістами телеканалу і "героями" сюжету - працівницею РДА та її сином.

Зазначається, що знімальна група виконувала редакційне завдання і готувала матеріал до ефіру "Про неоплату послуг відеозйомки весілля".

За словами журналістів, вони зайшли до кабінету начальника одного з відділів РДА. У свою чергу, після запитання про неоплату послуг, син держслужбовця виштовхав за межі кабінету оператора, а журналіста закрив всередині та не випускав.

Також у ході перевірки з'ясувалося, що тілесних ушкоджень ні журналіст, ні оператор не отримали, майно також було ціле.

За словами представників телеканалу, єдине, що пошкодили учасники суперечки - відеофайл запису самого конфлікту.

Натомість держслужбовець зазначив, що знімальна група, яка увірвалася в кабінет, не представилася, а одразу почала ставити питання про неоплату послуг оператору.

Чиновниця заборонила себе знімати і показала журналісту квитанцію на суму 2800 гривень, перерахованих за виконану роботу.

Причини та наслідки конфлікту з'ясовуватимуть правоохоронці. Цей факт внесений в ЄРДР відповідно до статті 171 частина 3 ККУ.

Триває слідство.