Пошкодили відео та зачинили у кабінеті: на Тернопільщині напали на журналістів

Пошкодили відео та зачинили у кабінеті: на Тернопільщині напали на журналістів

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Укрінформ
На Тернопільщині поліція відкрила провадження за фактом перешкоджання законній професійній діяльності тележурналістів.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Тернопільської області.

"Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів, вчинені службовою особою - кримінальне провадження за даною статтею розслідують правоохоронці Борщівського відділення поліції", - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що 25 листопада о 13:21 на лінію "102" надійшло повідомлення від оператора одного із центральних телеканалів про те, що між знімальною групою та працівниками Борщівської РДА виник конфлікт.

Зокрема, двоє осіб виривали мікрофон з рук журналіста, ймовірно пошкодили камеру та позбавили волі журналіста, зачинивши в службовому кабінеті.

На місце події за хвилин шість прибув найближчий наряд групи реагування патрульної поліції, і на той момент конфлікт був вичерпаний.

У ході перевірки стало відомо, що суперечка виникла між журналістами телеканалу і "героями" сюжету - працівницею РДА та її сином.

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Зазначається, що знімальна група виконувала редакційне завдання і готувала матеріал до ефіру "Про неоплату послуг відеозйомки весілля".

За словами журналістів, вони зайшли до кабінету начальника одного з відділів РДА. У свою чергу, після запитання про неоплату послуг, син держслужбовця виштовхав за межі кабінету оператора, а журналіста закрив всередині та не випускав.

Також у ході перевірки з'ясувалося, що тілесних ушкоджень ні журналіст, ні оператор не отримали, майно також було ціле.

За словами представників телеканалу, єдине, що пошкодили учасники суперечки - відеофайл запису самого конфлікту.

Натомість держслужбовець зазначив, що знімальна група, яка увірвалася в кабінет, не представилася, а одразу почала ставити питання про неоплату послуг оператору.

Чиновниця заборонила себе знімати і показала журналісту квитанцію на суму 2800 гривень, перерахованих за виконану роботу.

Причини та наслідки конфлікту з'ясовуватимуть правоохоронці. Цей факт внесений в ЄРДР відповідно до статті 171 частина 3 ККУ.

Триває слідство.

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