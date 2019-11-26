У Вінниці пройшов льодяний дощ

У Вінниці на ліквідацію наслідків льодяного дощу використали понад 100 тонн протиожеледних матеріалів.

Про це повідомляє департамент у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міської ради.

«Вчора о 22-й годині вечора у Вінниці пішов льодяний дощ, і комунальні служби почали обробляти протиожеледними матеріалами проїжджі частини та тротуари міста. Опади з перервами йшли всю ніч, і на поверхні утворювався лід. Це був перший рівень небезпеки - «жовтий», який характеризується ожеледдю та ожеледицею. Для того, щоб дороги та тротуари міста не обмерзали кригою, протягом ночі працювали понад два десятки техніки та було використано 95 тонн протиожеледних матеріалів та 5 куб м ропи», - йдеться у повідомленні.

Згідно з повідомленням, з 6 години ранку 580 двірників посипали протиожеледними матеріалами тротуари, проходи до під’їздів та контейнерних майданчиків.

Працівники муніципальної варти у посиленому режимі контролюють здійснення суб'єктами підприємницької діяльності та комунальними закладами протиожеледних заходів. Зокрема, вчора інспектори надали понад 200 приписів. Також перевіряють ситуацію з обробленням протиожеледними засобами у місті, акцентують увагу на шкільних дворах, дитячих садочках та магістральних вулицях.