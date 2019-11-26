У Миколаєві на ходу загорівся автобус з пасажирами

У Миколаєві на ходу загорівся маршрутний автобус з пасажирами. Постраждалих немає.

Про це повідомили у ГУ ДСНС України у Миколаївській області.

«26 листопада о 07:47 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Миколаївській області надійшло повідомлення про пожежу автобуса, що рухався по проспекту Богоявленському в Інгульському районі м. Миколаєва (район автовокзалу) за маршрутом №83», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, під час руху задимівся моторний відсік транспортного засобу.

Водій провів евакуацію пасажирів та намагався загасити займання вогнегасником. Двома відділеннями 4 державної пожежно-рятувальної частини пожежу о 07:58 локалізовано та о 08:00 ліквідовано на площі 1,5 м кв., її причина встановлюється.