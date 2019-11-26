У Новому Роздолі на Львівщині — порив на теплотрасі, 80 будинків знову без тепла
Через порив на теплотрасі без опалення залишилося 80 будинків та об'єктів соціальної інфраструктури.
Про це повідомляє новий управитель ТЕЦ - “Нафтогаз Тепло” на своїй сторінці у Facebook.
“Порив на теплотрасі у Новому Роздолі: припинено подачу теплоносія орієнтовно до 80 будинків міста та об'єктів соціальної інфраструктури”, - зазначено у повідомленні.
Працівники ТОВ "Нафтогаз Тепло" та підрядних організацій Нового Роздолу та області розпочали пошук місця витоку теплоносія та ліквідації аварії.
Відновити теплопостачання у Новому Роздолі планують протягом доби.
Як повідомляв Укрінформ, у двох багатотисячних містах Львівщини — Новояворівську та Новому Роздолі виникла критична ситуація із початком опалювального сезону. Тут через бездіяльність попереднього управителя — приватної фірми “Гарант Енергія М” не змогли запустити ТЕЦ, з яких було демонтовано частину обладнання та звільнились через невиплату заробленого усі працівники.
У зв'язку із цим ситуацію в містах було оголошено надзвичайною, розібратися із нею на Львівщину приїжджав Прем`єр-міністр України Олексій Гончарук. Тоді ж було призначено нового управителя ТЕЦ — компанію групи “Нафтогаз України” - “Нафтогаз Тепло”. Новий господар розпочав із зустрічей з членами трудових колективів ТЕЦ, яких запросили повернутись на роботу. Працівникам виплатили аванс. Технікою для ліквідації поривів допоміг Львів та рятувальники. Таким чином вдалося запустити теплоелектроцентралі і дати тепло містам. Однак вкрай зношені мережі дають про себе знати.