У Новому Роздолі на Львівщині — порив на теплотрасі, 80 будинків знову без тепла

У Новому Роздолі на Львівщині, де опалювальний сезон розпочався більш як на місяць пізніше, знову збій із подачею тепла.

Через порив на теплотрасі без опалення залишилося 80 будинків та об'єктів соціальної інфраструктури.

Про це повідомляє новий управитель ТЕЦ - “Нафтогаз Тепло” на своїй сторінці у Facebook.

“Порив на теплотрасі у Новому Роздолі: припинено подачу теплоносія орієнтовно до 80 будинків міста та об'єктів соціальної інфраструктури”, - зазначено у повідомленні.

Працівники ТОВ "Нафтогаз Тепло" та підрядних організацій Нового Роздолу та області розпочали пошук місця витоку теплоносія та ліквідації аварії.

Відновити теплопостачання у Новому Роздолі планують протягом доби.

Як повідомляв Укрінформ, у двох багатотисячних містах Львівщини — Новояворівську та Новому Роздолі виникла критична ситуація із початком опалювального сезону. Тут через бездіяльність попереднього управителя — приватної фірми “Гарант Енергія М” не змогли запустити ТЕЦ, з яких було демонтовано частину обладнання та звільнились через невиплату заробленого усі працівники.

У зв'язку із цим ситуацію в містах було оголошено надзвичайною, розібратися із нею на Львівщину приїжджав Прем`єр-міністр України Олексій Гончарук. Тоді ж було призначено нового управителя ТЕЦ — компанію групи “Нафтогаз України” - “Нафтогаз Тепло”. Новий господар розпочав із зустрічей з членами трудових колективів ТЕЦ, яких запросили повернутись на роботу. Працівникам виплатили аванс. Технікою для ліквідації поривів допоміг Львів та рятувальники. Таким чином вдалося запустити теплоелектроцентралі і дати тепло містам. Однак вкрай зношені мережі дають про себе знати.