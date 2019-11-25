Глава Дніпропетровської єпархії ПЦУ отримав сан архієпископа

Керуючий Дніпропетровською єпархією ПЦУ Симеон (Зінкевич) отримав почесний титул архієпископа.

Підвищення в сані владика отримав від предстоятеля ПЦУ митрополита Київського і всієї України Епіфанія, який перебуває на Дніпропетровщини з нагоди двох дат - 25 років від створення Дніпровської Єпархії та 10 років як владика Симеон її очолює, повідомила пресслужба Дніпропетровської єпархії ПЦУ.

«Дніпропетровська єпархія Православної церкви України цими днями відзначає 25-ліття свого відновлення, адже регулярні богослужіння українською мовою у Дніпрі почалися зі Свято-Духівської церкви у 1994 році. Цей рік і вважаємо роком відродження цієї єпархії, яка нині стрімко розбудовується і міцнішає як частина нашої великої родини – Православної церкви України», – сказав Епіфаній.

Предстоятель ПЦУ Епіфаній відвідав Дніпропетровщину. Фото: pomisna.info

За його словами, за останні десятиліття єпархією зведено багато храмів, а Дніпровська духовна семінарія зміцніла і стала вагомим осередком виховання майбутніх священнослужителів.

За підтримки владики сьогодні у єпархії ведеться парафіяльна, літургійна, місіонерська, освітня діяльність, будуються нові храми, розвивається чернече життя. При храмах працюють дитячі недільні школи, в яких працюють гуртки англійської мови, української, малювання. Головна мета – залучати дітей до освітнього і культурного дозвілля.

«Вражений, яких висот досягла Дніпропетровська єпархія всього за кілька років. Попри нелегкі випробування, які накладає на неї сусідство з фронтовою зоною, а також попри спроби супротивника будь-що стати на перешкоді визнання нашої помісної Православної церкви, громада згуртовується, відстоює і розбудовує своє, українське. Я радію, коли ми разом єдині у наших намірах і молитвах – тоді ми можемо творити добро і чудеса виявляються в нашому житті», – сказав митрополит Епіфаній.

Він відзначив орденом святого архістратига Михаїла I ступеня мецената Олександра Петровського та інших меценатів і благодійників, які допомагають у розбудові Дніпропетровської єпархії.

Також разом із преосвященними владиками він вшанував пам’ять Героїв Небесної Сотні і АТО на Алеї пам’яті, поклав квіти до світлин загиблих бійців.

У рамках поїздки предстоятеля ПЦУ відбулася божественна літургія в Храмі на честь ікони Божої матері «Несподівана радість», а також закладення пам’ятних капсул в Свято-Андріївському храмі та Свято-Благовіщинському жіночому монастирі.

Головне фото: Дніпроград