У Франківську можливий “особливий режим” - йдуть антитерористичні навчання

В Івано-Франківську 25-26 листопада управління СБУ в області проведе антитерористичне навчання з використанням спецтехніки та озброєння.

Про це повідомляє управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області.

«Упродовж 25-26 листопада 2019 року координаційна група Антитерористичного центру при Управлінні Служби безпеки України в Івано-Франківській області проведе планове тактико-спеціальне антитерористичне навчання. Тренування відбудуться в обласному центрі в умовах максимально наближених до реальних з використанням спеціальної техніки та озброєння», - йдеться у повідомленні.

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У навчаннях візьмуть участь підрозділи Національної поліції, Національної гвардії, Збройних сил України, Державної прикордонної служби, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Держспецзв’язку, представники місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

Під час заходів можливе тимчасове запровадження особливого режиму.