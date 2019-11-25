У Франківську можливий “особливий режим” - йдуть антитерористичні навчання
Про це повідомляє управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області.
«Упродовж 25-26 листопада 2019 року координаційна група Антитерористичного центру при Управлінні Служби безпеки України в Івано-Франківській області проведе планове тактико-спеціальне антитерористичне навчання. Тренування відбудуться в обласному центрі в умовах максимально наближених до реальних з використанням спеціальної техніки та озброєння», - йдеться у повідомленні.
У навчаннях візьмуть участь підрозділи Національної поліції, Національної гвардії, Збройних сил України, Державної прикордонної служби, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Держспецзв’язку, представники місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.
Під час заходів можливе тимчасове запровадження особливого режиму.