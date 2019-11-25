ПЦУ збудує два храми у Дніпрі — Епіфаній заклав капсули

Предстоятель ПЦУ взяв участь у закладенні пам’ятних капсул у фундаменти нових храмів міста Дніпра – Свято-Андріївського храму та Благовіщенського жіночого монастиря.

Про це повідомляє ПЦУ в Facebook.

«На нашу долю випало те, про що мріяли багато поколінь. Вони молилися і надіялися, а Господь нам дав цей великий дар, який ми повинні цінувати, маємо утвердити його і надалі розбудовувати нашу вже визнану помісну Українську православну церкву. Звичайно, що на цьому шляху є багато перепон і в майбутньому також буде не менше. Але наша спільна молитва долає їх, і ми в цьому можемо пересвідчитися", - зазначив Епіфаній у слові до вірян.

Епіфаній взяв участь у закладенні пам’ятних капсул у фундаменти нових храмів Дніпра. Фото: Православна Церква України

Він також наголосив, що "ми молилися за нашу єдність, Господь почув наші молитви і виконав їх на благо. І сьогодні ми справді радіємо з того, що в уже об’єднаній помісній Православній Церкві ми закладаємо і освячуємо все нові й нові храми"

"І це свідчить, що не зважаючи на супротив, ми динамічно розвиваємося. Ми зберігаємо єдність, ми отримуємо визнання з боку інших помісних православних церков», – підсумував Епіфаній.