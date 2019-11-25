Новий голова Чернівецької ОДА пообіцяв підтримувати бізнес та боротись з корупцією
Про це Сергій Осачук заявив під час своєї першої промови на посаді голови Чернівецької облдержадміністрації, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Ми сформуємо компетентну, ефективну, енергійну команду управлінців, які надихатимуть на позитивні зміни в Чернівецькій області. Ми станемо для всіх адвокатами і захисниками. Ми приберемо з вашого шляху всі штучні бар’єри, які дотепер заважали розвивати бізнес та підприємництво. Сьогодні ми віддаємо шану українським воїнам, військовослужбовцям, які зі зброєю в руках боронять українську державу. Але з такою самою шаною ми ставимося до кожного, хто створює нові робочі місця. Вони роблять не менший внесок у зміцнення України, аніж солдати. Кожного, хто створить сто нових робочих місць із офіційним працевлаштуванням ми відзначимо крайовими нагородами. А кожного, хто створить тисячу нових робочих місць у нашій області, я особисто буду просити Президента України відзначити державними нагородами" - сказав Осачук.
Також він вважає, що в області високий рівень тіньової економіки, оскільки Буковина є регіоном із найнижчою заробітною платою в Україні.
"Високий рівень тіньової економіки є вираженням недовіри людей до держави. Коли кожен виживає як може, створює свій паралельний світ. І якраз подолання цього дисбалансу, неухильне повернення бізнесу, роботодавців у легальну площину є пріоритетним завданням та викликом для нас усіх з вами. Адже це стане свідченням лояльності та патріотизму до української держави, до українського народу. Цей процес не може бути дорогою з одностороннім рухом. Це рух назустріч одне одному. Тому всі незаконні, корупційні, впливи та схеми повинні залишитися у минулому. Ми живемо у прозорому світі, нічого не вдасться приховати. І довіру до держави можна повернути тільки суворо дотримуючись верховенства права і справедливості до всіх", - додав новопризначений голова Чернівецької ОДА.
Як повідомляв Укрінформ, сьогодні 25 листопада у Чернівцях представили нового голову ОДА. Ним став почесний консул Австрії у Чернівцях Сергій Осачук.
Фото: liga.net