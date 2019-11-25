Новий голова Чернівецької ОДА пообіцяв підтримувати бізнес та боротись з корупцією

Новий голова Чернівецької ОДА проситиме Президента відзначити державними нагородами підприємців, які створять тисячу нових робочих місць в області.

Про це Сергій Осачук заявив під час своєї першої промови на посаді голови Чернівецької облдержадміністрації, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми сформуємо компетентну, ефективну, енергійну команду управлінців, які надихатимуть на позитивні зміни в Чернівецькій області. Ми станемо для всіх адвокатами і захисниками. Ми приберемо з вашого шляху всі штучні бар’єри, які дотепер заважали розвивати бізнес та підприємництво. Сьогодні ми віддаємо шану українським воїнам, військовослужбовцям, які зі зброєю в руках боронять українську державу. Але з такою самою шаною ми ставимося до кожного, хто створює нові робочі місця. Вони роблять не менший внесок у зміцнення України, аніж солдати. Кожного, хто створить сто нових робочих місць із офіційним працевлаштуванням ми відзначимо крайовими нагородами. А кожного, хто створить тисячу нових робочих місць у нашій області, я особисто буду просити Президента України відзначити державними нагородами" - сказав Осачук.

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Також він вважає, що в області високий рівень тіньової економіки, оскільки Буковина є регіоном із найнижчою заробітною платою в Україні.

"Високий рівень тіньової економіки є вираженням недовіри людей до держави. Коли кожен виживає як може, створює свій паралельний світ. І якраз подолання цього дисбалансу, неухильне повернення бізнесу, роботодавців у легальну площину є пріоритетним завданням та викликом для нас усіх з вами. Адже це стане свідченням лояльності та патріотизму до української держави, до українського народу. Цей процес не може бути дорогою з одностороннім рухом. Це рух назустріч одне одному. Тому всі незаконні, корупційні, впливи та схеми повинні залишитися у минулому. Ми живемо у прозорому світі, нічого не вдасться приховати. І довіру до держави можна повернути тільки суворо дотримуючись верховенства права і справедливості до всіх", - додав новопризначений голова Чернівецької ОДА.

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні 25 листопада у Чернівцях представили нового голову ОДА. Ним став почесний консул Австрії у Чернівцях Сергій Осачук.

Фото: liga.net