“Клітки-стакани” та зіпсовані продукти: у Денісової розповіли про “горрор” у дніпровській в'язниці

Ряд суттєвих порушень та недотримання міжнародних норм у сфері поводження із засудженими виявили під час моніторингового візиту до ДУ "Дніпровська установа виконання покарань (№ 4)".

Про це повідомляє сайт Уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

"Зокрема, під час відвідування карцеру до членів моніторингової групи звернувся засуджений, до якого, за його словами, нещодавно застосовувалась фізична сила та спеціальні засоби. Водночас жодної інформації про цей факт в його особовій справі, медичній та іншій документації зафіксовано не було. Встановлено, що під час надходження до установи засуджених та осіб, узятих під варту, поміщенні їх до карцеру та дисциплінарного ізолятора, не здійснюється їх огляд медичним персоналом. В приміщенні палати медичного ізолятора виявлено засудженого, якого попри встановлений діагноз, не було упродовж двох місяців направлено до спеціалізованої лікарні для осіб, хворих на активну форму туберкульозу", - йдеться в повідомленні.

Результати моніторингового візиту до Дніпровської установи виконання покарань / Фото: http://www.ombudsman.gov.ua

Моніторингову групу обурив той факт, що на території першого та десятого режимних корпусів установи виявлено заґратовані приміщення, які персонал установи називає "стаканами". "В цих клітках засудженні та особи, взяті під варту, можуть тільки стояти. Утримання в такій клітці можна розцінювати як катування", - наголошується в повідомленні.

Порушується право засуджених на захист та правову допомогу: у порушення процедури дисциплінарного провадження, визначеної частиною четвертою статті 135 КВК України, засуджених, які утримуються в установі, не повідомляють про місце і час проведення дисциплінарної комісії.

Також виявлено факти використання харчових продуктів із порушеним терміном придатності, зокрема м'ясних консервів, для приготування їжі. Засуджені скаржились на погану якість їжі. Виявлено, що в установі не працює лазня, прання білизни здійснюється лише для окремих категорій ув'язнених, облік виданої білизни та майна не ведеться.

Зазначено, що за результатом моніторингового візиту до Міністерства юстиції України буде спрямований відповідний звіт із зазначенням виявлених порушень прав засуджених та наданням практичних рекомендацій щодо їх усунення.