Вебкамера показує ремонт мосту у Харкові, який обвалився влітку

За ремонтом мосту на кільцевій дорозі Харкова, який обвалився влітку, можна спостерігати онлайн – у вихідні там встановили вебкамеру.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили в пресслужбі Харківської ОДА.

«За дорученням голови ОДА Олексія Кучера, встановлено вебкамеру, що транслює ремонтні роботи на мосту на окружній. Тепер жителі Харківщини мають можливість спостерігати за відновленням шляхопроводу онлайн», - заявили в обласній адміністрації.

Як повідомляв Укрінформ, міст, що обвалився в серпні прямо під час руху транспорту, мають відкрити після ремонту 22 грудня. Керівник Служби автомобільних доріг в області Євген Зражавець дав таку обіцянку очільнику регіону і погодився, що в разі порушення термінів відповідатиме посадою.

У пресслужбі САД зазначають, що роботи йдуть згідно з графіком: виконується пристрій тротуарних блоків 2-го прольоту, армування випусків тротуарних блоків, готуються армокаркаси для третьої опори та інші роботи. Цього тижня мають встановити відсутній проліт.

Як повідомлялося, міст на окружній дорозі Харкова неподалік від авторинку «Лоск» обвалився 25 серпня. На щастя, ніхто не постраждав.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 367 (службова недбалість) і ч. 2 ст. 275 (порушення правил, що стосуються безпечної експлуатації будівель і споруд).

Шляхопровід, де сталася надзвичайна подія, є частиною дороги М-18, під’їзної дороги до аеропорту «Харків». Нині транспортні потоки спрямовані по іншій частині кільцевої: дорогою Київ - Харків - Довжанський.

Фото: пресслужба Харківської ОДА