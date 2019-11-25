На українсько-словацькому кордоні у черзі застрягли 300 вантажівок

У пункті пропуску "Ужгород" оформлення для виїзду з України в Словаччину очікують понад 300 вантажних автомобілів.

Про накопичення транспортних засобів попереджає у Facebook Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.

"Інформуємо, що перед пунктом пропуску "Ужгород" на кордоні зі Словаччиною спостерігається накопичення вантажних автомобілів, які прямують на виїзд з України. Наразі на оформлення очікують понад 300 транспортних засобів", - йдеться у повідомленні.

Прикордонники просять водіїв, що здійснюють міжнародні вантажні перевезення, врахувати цю ситуацію при плануванні поїздки. А також наголошують, що усі транспортні засоби проходять прикордонний, митний та інші види контролю у порядку черги та відповідно до вимог чинного законодавства. За порушення режиму у пункті пропуску та громадського порядку загрожує адміністративна відповідальність, нагадують в ДПСУ.

Обережно, відео містить ненормативну лексику

Водночас місцеве видання "ProZak" інформує, що автомобілі накопичилися через начебто існуючу в Євросоюзі заборону руху вантажівок протягом вихідних. Через затримки руху на кордоні виникають конфліктні ситуації: водії з інших регіонів скаржаться, що закарпатські вантажівки пропускають через КПВВ поза чергою. Тож вантажівки з інших міст перекрили проїзд. На місце виїхали три бригади патрульних.