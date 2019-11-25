Сьогодні на Буковині представлять нового голову Чернівецької ОДА

У Чернівцях у понеділок, 25 листопада, представлять нового голову облдержадміністрації.

Про це повідомляє пресслужба ОДА.

"25 листопада 2019 року в будинку з левами (зал засідань обласної ради м. Чернівці, вул.Грушевського,1) відбудеться представлення голови Чернівецької обласної державної адміністрації", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що захід розпочнеться о годині.

Як повідомляв Укрінформ, 28 жовтня на виїзному засіданні у Маріуполі уряд погодив призначення на посаду голови Чернівецької ОДА Сергія Осачука.