У Запоріжжі на мітинг-реквієм несли їжу, яка не дала померти під час Голодомору

Кілька сотень жителів Запоріжжя прийшли до пам'ятника жертвам Голодомору 1932-1933 років, взявши з собою продукти, які допомогли вижити під час Голодомору.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми проводимо акцію вшанування не лише тих, хто загинув під час Голодомору, а й тих, хто вижив. Тут ягоди терену, ягоди глоду, макуха - те, з чого робили муку. Є корінь лопуха, є мелене листя сухої кропиви, качани кукурудзи, яку подрібнювали, мішали з тим, що можна було назвати мукою. Також їли середини з соняха: теж розмішували, в дрібну тирсу перемелювали й робили з них палянички", - розповіла одна з учасниць заходу берегиня Ясна Яковенко.

Запоріжці принесли на мітинг-реквієм продукти, які їли люди під час голодомору. Фото: Укрінформ

Жінка переконана, що сучасне покоління має знати, що допомогло людям вижити у ті страшні часи.

Представники різних релігійних конфесій провели спільний молебень, люди запалили свічки, доєднавшись таким чином до національної акції "Запали свічку".

Зранку кілька десятків людей зібрались біля будинку немовлят, аби вшанувати пам'ять 788 дітей, померлих в області від голоду.