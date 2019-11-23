У Запоріжжі на мітинг-реквієм несли їжу, яка не дала померти під час Голодомору

У Запоріжжі на мітинг-реквієм несли їжу, яка не дала померти під час Голодомору

Фото
Укрінформ
Кілька сотень жителів Запоріжжя прийшли до пам'ятника жертвам Голодомору 1932-1933 років, взявши з собою продукти, які допомогли вижити під час Голодомору.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми проводимо акцію вшанування не лише тих, хто загинув під час Голодомору, а й тих, хто вижив. Тут ягоди терену, ягоди глоду, макуха - те, з чого робили муку. Є корінь лопуха, є мелене листя сухої кропиви, качани кукурудзи, яку подрібнювали, мішали з тим, що можна було назвати мукою. Також їли середини з соняха: теж розмішували, в дрібну тирсу перемелювали й робили з них палянички", - розповіла одна з учасниць заходу берегиня Ясна Яковенко.

Запоріжці принесли на мітинг-реквієм продукти, які їли люди під час голодомору. Фото: Укрінформ

Жінка переконана, що сучасне покоління має знати, що допомогло людям вижити у ті страшні часи.

Представники різних релігійних конфесій провели спільний молебень, люди запалили свічки, доєднавшись таким чином до національної акції "Запали свічку".

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Зранку кілька десятків людей зібрались біля будинку немовлят, аби вшанувати пам'ять 788 дітей, померлих в області від голоду.

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