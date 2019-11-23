У неділю Україну "підморозить" до -14°

У неділю, 24 листопада, в Україні вночі до 11 градусів морозу, на сході - до 14. Вдень - від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла, на Закарпатті - до 13 градусів тепла.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"На добу 24 листопада мінлива хмарність. Без опадів, лише на Закарпатті, Прикарпатті та в Карпатах невеликі опади. Температура вночі 6-11°, на сході країни до 14° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла; у західних областях та на узбережжі морів вночі 0-5° морозу, вдень 0-5° тепла; на Закарпатті вночі близько 0°, вдень 8-13° тепла", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, вітер південно-східний, 5-10 м/с, у східних, Херсонській та Запорізькій областях подекуди пориви 15-20 м/с.

У Києві та області в неділю без опадів; температура у Києві вночі 7-9° морозу, вдень близько 0°, по області вночі 6-11° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.

На 25-26 листопада по Україні також очікується мінлива хмарність, без опадів.

Вітер східний та південно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі 25 листопада 4-9° морозу, 26 листопада - 1-6° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла; у західних та південних областях вночі близько 0°, вдень 1-6° тепла; на Закарпатті та в Криму 6-11° тепла.

По Києву 25-26 листопада без опадів. Температура вночі 25 листопада 4-9°, 26 листопада 1-6° морозу; вдень від 2° морозу до 3° тепла.

По Україні 27 листопада у південних та східних областях мокрий сніг та дощ, на решті території без істотних опадів, 28 листопада в Україні місцями невеликі, на Закарпатті та в Карпатах помірні опади.

Температура 27-28 листопада: вночі 0-5° морозу (28 листопада у східних та західних областях 0-5° тепла), вдень 1-6° тепла; у південній частині та на Закарпатті вночі 1-7° тепла, вдень 5-10°, на Закарпатті та в Криму до 13°.

У Києві 27 листопада без опадів; 28 листопада місцями невеликі опади. Температура в ці дні вночі 0-5° морозу, вдень 1-6° тепла.