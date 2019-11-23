Одесити вшанували пам'ять жертв голодоморів

На Лідерсівському бульварі Одеси сьогодні призупинили рух транспорту - біля Пам'ятного знаку жертвам голодоморів відбувся скорботний захід вшанування пам’яті тисяч селян Одещини, яких замучила голодом московська влада протягом 1932-1933 років.

Вінки з колосків та квіти до підніжжя Пам'ятного знаку поклали перший заступник голови Одеської облдержадміністрації В'ячеслав Овечкін, заступник голови Одеської облради Юрій Дімчогло, єпископ Одеської єпархії ПЦУ Павло та інші представники влади, духовенства та громадськості, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Голодомор 32-33 років — наша біль, за ці роки вп’ятеро скоротилось, зокрема, сільське населення Одещини через виснаження голодом. Ми пам’ятаємо, що так само було замучено в ті роки за рішенням радянського керівництва до десяти мільйонів українців. Сьогодні вшановуємо також пам'ять восьми тисяч родин, які намагалися втекти від репресій до сусідніх країн, однак більшість з них були розстріляні", - наголосив Овечкін.

Промовці на жалобному заході зазначали, що в роки штучного Голодомору 1932-1933 років більшовицька влада вилучила у селян Одещини й вивезла з країни 245 мільйонів тонн зерна, позбавивши їх шансів вижити.

Жалобні заходи і панахиди з нагоди вшанування замучених голодом в роки голодоморів відбулись у храмах Одеської єпархії ПЦУ, обласній науковій бібліотеці та інших закладах культури Одещини.

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Як повідомляв Укрінформ, у суботу, 23 листопада, в Україні відзначається День пам'яті жертв голодоморів.

У ХХ сторіччі українці пережили три голодомори: 1921-1923, 1932-1933 і голод 1946-1947 років. Утім, наймасштабнішим був Голодомор 1932-1933 років - геноцид українського народу, здійснюваний тоталітарним комуністичним режимом СРСР.

Фото: міськрада Одеси