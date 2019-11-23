Стрілянина на кордоні: голова Держприкордонслужби каже, що ДБР вже почало розслідування

Голова ДПСУ Сергій Дейнеко готовий особисто відповідати за перевищення службових повноважень своїми підлеглими, якщо таке було під час застосування зброї прикордонниками, які намагалися затримати порушників на кордоні в Чернівецькій області.

Про це Дейнеко сказав у коментарі кореспонденту Укрінформу.

"Попередньо я можу сказати, що зброя застосована прикордонниками законно. На жаль, це не перший випадок, коли особи, які причетні до протиправної діяльності на кордоні, зухвало намагаються фактично вбити прикордонників. І на фоні того, що нещодавно була річниця з дня трагічної загибелі нашого військовослужбовця підполковника Вадима Березинського, який був начальником відділу прикордонної служби Ділове Мукачівського загону. Я вам скажу відверто, я готовий особисто відповісти за перевищення службових повноважень, якщо воно є з боку моїх підлеглих, ніж на їхніх похоронах, не дай Боже, пояснювати їхнім мамам, чому я не зберіг їх дітей", - заявив Дейнеко.

Він також підкреслив, що "ніхто не має права зухвало, зневажливо діяти по відношенню до представника закону".

Дейнеко повідомив, що один із двох прикордонників, які застосували зброю по машині контрабандистів, військовослужбовець строкової служби, інший - контрактник.

"Обидва прикордонники входили до складу прикордонного наряду, і їхні вимоги щодо припинення протиправної діяльності були абсолютно законними. За це не вбивають. А як можна розцінити намагання наїхати транспортним засобом на прикордонників? Я розцінюю це як замах на умисне вбивство", - сказав керівник ДПСУ.

Наразі, за його словами, з прикордонниками, які застосували зброю, працюють психологи. А працівники Державного бюро розслідувань проводять досудове розслідування у цій справі. "Зрозумійте, що застосування зброї по транспортному засобу, в якому їдуть люди, - це стрес. І це нормально, коли людина після цього перебуває в такому шоковому стані", - додав Дейнеко.

Він також зауважив, що взагалі, межа застосування зброї "дуже розмита".

"На жаль, за нашим нинішнім законодавством зброю треба застосовувати, коли ти точно впевнений, що уже майже вбитий. Я маю сподівання, що Державне бюро розслідувань зможе в рамках досудового розслідування перевірити всі обставини, вивчити всі речові докази, транспортні засоби та дати відповідь і мені, як керівнику відомства, і суспільству", - каже Дейнеко.

Як повідомляв Укрінформ, пізно увечері 21 листопада у Чернівецькій області під час спроби прикордонників затримати контрабандистів сигарет з Молдови до України порушники направили свій автомобіль в бік прикордонників. Ті, у свою чергу, застосували зброю, внаслідок чого троє контрабандистів дістали вогнепальні поранення. У ДПСУ зазначили, що прикордонники застосували зброю відповідно до законодавства, адже попереджувальні постріли також не зупинили порушників.

Для з’ясування всіх обставин цієї події на ділянку Чернівецького прикордонного загону поїхав голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко.

Начальник відділу прикордонної служби "Ділове" Мукачівського загону на Закарпатті майор Вадим Березинський помер у лікарні увечері 17 листопада від отриманих травм, не приходячи до свідомості. 16 листопада на Березинського здійснив наїзд автомобілем чоловік, підозрюваний у контрабанді сигарет.