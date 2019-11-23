Китай побудує завод на Тернопільщині, ще два - у планах

Інвестори з Китаю зголосилися побудувати у Чорткові Тернопільської області завод з переробки кукурудзи.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє міський голова Чорткова Володимир Шматько.

«Китайські інвестори мають намір побудувати у межах індустріального парку «Chortkiv-West» завод з переробки кукурудзи. У подальших планах – ще два. На першому заводі виготовлятимуть фруктозу (орієнтовні розміри земельної ділянки, яка необхідна для цього, – 15 га), на другому – лізин (натуральна харчова добавка, здебільшого для тварин), на третьому – глютамінову кислоту (теж харчова добавка, використовують як підсилювач смаку). Для будівництва трьох заводів максимально може знадобитись 75 га землі», - заявив Шматько, коментуючи наслідки перемовин із китайською стороною.

За його словами, згідно з розрахунками, будівництво трьох заводів повинно створити орієнтовно 1500-1800 робочих місць. На заводі, що будуватиметься у першу чергу, працюватиме близько 350 осіб. Вартість будівництва одного заводу – 200 млн доларів.

Фото: Володимир Шматько, Фейсбук